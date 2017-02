Green Day, The xx, Madeon… Les concerts en février à ne pas manquer à Paris

Avis aux Parisiens, en février, il va falloir être en forme car vous ne manquerez sûrement pas d’aller danser, chanter et pogoter dans l’un des nombreux concerts ce mois-ci dans la capitale. Au programme, des artistes internationaux qui ne sont plus venir en France depuis plusieurs années, des jeunes prodiges, des groupes qui risquent fortement de marquer l’année 2017. Février sera une nouvelle fois sous le signe de la musique, du partage et de la fête ! Si vous ne savez pas où donner de la tête parmi les multitudes de lives qui vous attend, la rédac’ de VirginRadio.fr vous propose sa sélection des concerts du mois à ne pas manquer 100% pop, rock et électro ! Qui irez-vous applaudir sur scène ce mois-ci ?

Green Day vendredi 3 février à l’AccorHotels Arena

Green Day est enfin revenu en 2016 avec un 12e album studio Revolution Radio, un retour aux sources qui su séduire le public et qui a également connu un joli succès commercial en se plaçant notamment à la première place des charts US ! Pour leur tournée de retour, Billie Joe, Tré et Mike ont promis de répondre aux attentes des fans en jouant des titres de leurs débuts, qu’ils n’ont plus joué depuis bien des années sur scène. On a hâte !

Madeon et Porter Robinson jeudi 9 février à l’Olympia

Quand le jeune prodige de l’électro française s’associe à une figure montante américaine, cela donne une des collaborations les plus excitantes du moment, celle de Madeon et Porter Robinson. Après la sortie du titre Shelter, les deux artistes ont entrepris une immense tournée mondiale commune, qui passera bien sûr par Paris, à L’Olympia. Cerise sur le gâteau, Virgin Radio est partenaire de l’évènement !

Saint Motel samedi 11 février au Badaboum

Groupe d’indie pop américain, Saint Motel est encore peu connu en France mais réunit néanmoins une belle communauté de fans qui ne manqueront pour rien au monde un de leur rare live dans l’Hexagone. Les concerts de Saint Motel, à l’image de leur musique, ont ce quelque chose de très solaire, qui mettent immédiatement le sourire aux lèvres. Puis c’est un peu l’occasion idéale de découvrir leur dernier album saintmotelevision sur scène !

The xx mardi 14 et mercredi 15 février au Zénith de Paris

Après la sortie de leur troisième album I See You, The xx sont très attendu pour leurs concerts en France ce mois-ci. Ce nouvel opus, publié presque cinq ans après le précédent, est un petit bijou, une merveille d’électro expérimentale qui nous transporte, une vraie bouffée d’air frais en ces temps un peu morose. Les concerts du trio ce mois-ci à Paris et à Lyon promettent de nous mettre du baume au coeur !

Milky Chance vendredi 17 février aux Étoiles

Le duo allemand Milky Chance a annoncé la sortie de son deuxième album prévu pour le 17 mars prochain. Sadnecessary et son univers électro pop hautement mélancolique avait squatté le haut des charts pendant un moment, et son successeur, Blossom, sera à découvrir quelques semaines avant sa sortie sur la scène du théâtre des Étoiles à Paris !

The Chainsmokers lundi 20 février au Zénith de Paris

Alors que le premier album de The Chainsmokers vient ENFIN d’être annoncé, le duo américain sera de passage dans la capitale pour un concert évènement pour lequel Virgin Radio vous fait d’ailleurs gagner vos séjours pour y assister. L’occasion unique de danser sur Closer et Paris en live et de découvrir de nouveaux titres !

Mais aussi…

Bastille jeudi 2 février au Zénith de Paris // Thomas Azier jeudi 2 février au Nouveau Casino // The Naked and Famous mercredi 8 février au Trianon // Lemaitre jeudi 9 février aux Etoiles // Sum 41 mercredi 22 février au Zénith de Paris // Two Door Cinema Club lundi 27 février au Casino de Paris // Peter Peter Café de la Danse mardi 28 février