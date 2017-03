Green Day : Seuls les vrais fans retrouveront les 151 références de ce poster

Avec ses 30 ans de carrière derrière lui, Green Day a un très très grand répertoire et pas moins de 12 albums à son actif. Entre American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Basket Case ou plus récemment Bang Bang, les tubes de Billie Joe Armstrong et sa bande sont nombreux et le groupe devenu culte au fil des années. Il réunit une communauté de fans fidèles et passionnés, réunissant plusieurs générations bercées par les hymnes du band. Un très très grand fan l’a compris et a réalisé une oeuvre assez incroyable. Il a rassemblé pas moins de 151 références à Green Day sur un même poster et invite les internautes à les retrouver façon Où est Charlie ? Seuls les fans ultimes pourront toutes les identifier !

Alors, combien en avez-vous reconnues ? Oui, on part du principe qu’il est quasiment impossible de toutes les retrouver. Les solutions sont disponibles ici, mais faites quand même l'effort d’en découvrir une partie par vous-mêmes, c’est quand même plus rigolo ! Green Day a sorti son douzième opus Revolution Radio l’an dernier, et a donné un concert remarqué à l’AccorHotels Arena le mois dernier. Le groupe US reviendra en live en France lors de la seconde édition du Download Paris Festival à Brétigny-sur-Orge et pourrait être la troisième tête d’affiche de Glastonbury 2017 aux côtés de Radiohead et Foo Fighters.