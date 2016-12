Green Day en concert surprise avec les fils de Billie Joe Armstrong (vidéos)

Ce dimanche 18 décembre, Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt de Green Day sont montés sur scène pour un mini concert surprise à Oakland en Californie en l'honneur des victimes du Ghost Ship. Accompagnés du groupe de punk local SWMRS, composé entre autres du fils de Billie Joe Armstrong Joey à la batterie, la soirée était peu banale ! Surtout quand l'autre fils du chanteur de Green Day (Jakob Danger) est venu les rejoindre. La soirée organisée par la boutique de musique locale "1-2-3-4 Go ! Records" avait pour but de récolter des fonds à la suite de l'incendie du collectif d'artistes qui a fait 36 morts. Quelques vidéos du concert sont à voir ci-dessous. Green Day a par ailleurs rendu hommage aux victimes de l'incendie d'Oakland avec Boulevard of Broken Dreams.

Well, I can finally cross off "Secret Green Day Show" from my bucket list. I couldn't be any more happy with how this show turned out. They kept us guessing right up until they hit the stage, but it was so worth it! #greenday #billiejoearmstrong #mikedirnt Une vidéo publiée par Joe Peña (@joey_be_slappin_da_bass_mon) le 19 Déc. 2016 à 0h38 PST

HOLY SHIT ALL YALL JEALOUS. Brb I'm dead and crying ????????????@greenday @swmrs Une vidéo publiée par C A L L i 3 ???? (@callie.austin) le 18 Déc. 2016 à 21h54 PST

Selon Music Feed, le set de 5 chansons de Green Day a été joué au milieu de celui de SWMRS et était composé des chansons suivantes : "Armatage Shanks", "Stuck With Me", "Scattered", "Waiting" et "Murder City". A la suite de la soirée, Billie Joe Armstrong a écrit le message suivant sur Instagram : "Soirée géniale pleine d'émotions hier soir... Moi et Mr Dirnt on a eu l'occasion de siéger avec SWMRS pour une collecte de fonds pour les gens du Ghost Ship. Je joue avec mes bébés Jakob et Joey..."