Avec The xx et Madeon, le concert de Green Day faisait partie des événements à ne pas manquer à Paris en février mais aussi un des shows les plus attendus de cette année 2017 ! Et on peut dire que ça valait largement le coup d'oeil... Si le groupe punk rock a fait son grand retour en fin d'année 2016 avec leur dernier opus intitulé "Revolution Radio" aux airs de "American Idiot" tant au niveau musical qu'au niveau du contexte politique, il était temps pour Green Day de repartir sur les routes ! Et comme l'a dit Billie Joe Armstrong avec quelques mots de français, c'est toujours un plaisir pour eux d'être de retour dans notre capitale puisque Paris est comme "notre maison". Pour l'occasion, Green Day a préparé un show exceptionnel ! Pendant près de 2 heures et demi, le groupe a rythmé l'AccorHotels Arena avec pas moins de 28 titres, mélangeant à la perfection leurs plus grands succès avec des titres bien plus anciens de leur répertoire, de quoi réjouir les fans de Green Day de toutes les périodes !

Green Day a donné un concert de folie hier soir Green Day a donné un concert de folie hier soir Green Day a donné un concert de folie hier soir Green Day a donné un concert de folie hier soir Green Day a donné un concert de folie hier soir Green Day a donné un concert de folie hier soir

C'est le titre "Know Your Enemy" qui a ouvert le bal avant de s'enchaîner sur deux titres phares de leur dernier opus, "Revolution Radio" et "Bang Bang". De quoi mettre directement une ambiance à la Green Day dans la salle parisienne qui était sold-out pour ce concert exceptionnel. C'est ensuite le titre culte "Holiday" qui a résonné dans l'AccorHotels Arena avant d'être suivi de près par "Boulevard of Broken Dreams" ! Ce sont ensuite enchaînés un joli mélange de leur discographie comme avec le récent "Youngblood" ou encore "2000 Light Years Away" datant de leur second album mais aussi "She", "Waiting", avant de terminer sur "Still Breathing" et "Forever Now". Ce n'est pas un mais bien deux rappels que Green Day a offert à ses fans ! Le premier avec les cultissimes "American Idiot" et "Jesus Of Suburbia" où Billie Joe Armstrong n'a pas hésité à tacler Donald Trump. Et c'est tout en douceur que Green Day a clôturé en beauté leur concert avec une acoustique du chanteur sur "Ordinary World" et "Good Riddance (Time of Your Life)". Encore une fois, nouvelle chanson et ancien titre s'affrontent pour une fin tout en émotion.

Deux choses importantes sont à relever du concert de Green Day. Premièrement, leur énergie ! On peut dire que Billie Joe Armstrong, Tré Cool, Mike Dirnt et leurs musiciens n'ont pas fait les choses à moitié. Si comme beaucoup de groupes américains leur show était parfaitement structuré, ils se sont tout de même permis quelques improvisations au rythme du public qui était plus que réceptif. La seconde chose que l'on peut souligner est justement leur proximité avec leurs fans. Ce n'est pas un simple groupe en train de faire son spectacle face à son public mais bien 2 heures et demi d'échange non-stop ! Et on peut dire que les fans sont mis à contribution et cela, dès le début du show... Dès la première chanson, une fan a été invitée sur scène afin de chanter quelques paroles de "Know Your Enemy" aux côtés de Billie Joe Armstrong puis de se jeter dans le public. C'est ensuite sur "Longview" qu'un fan a eu le plaisir de chanter à la place de Billie Joe et on peut dire qu'il a assuré sur scène ! Et le must de tout... Sur "Knowledge", une fan a eu la chance de monter sur scène et de jouer quelques riffs de guitare aux côtés de son groupe favori, un passage qu'il faut féliciter ! Mais ce n'est pas tout, si l'on en croit les paroles du chanteur, cette personne a eu la chance de repartir avec la guitare que Billie Joe lui a prêtée... Un rêve pour tous les fans du groupe ! Si vous n'avez pas eu la chance de voir le groupe hier soir sur scène, pas de panique... Green Day sera de retour en juin prochain lors du Download Festival 2017 !