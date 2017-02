Grammy Awards 2017, nos pronostics avant la cérémonie 

This article is not online.

Dimanche 12 février c'est le grand soir pour les artistes américains et internationaux avec la 59ème édition des Grammy Awards. La plus prestigieuse cérémonie de remise de prix américaine dans le domaine musicale se tiendra au Staple Centers de Los Angeles, elle sera présentée par James Corden et retransmise sur CBS. La crème de la crème des artistes internationaux seront réunis avec à la clé des performances de Lady Gaga, Adele, The Weeknd, Daft Punk, John Legend, Metallica, Bruno Mars, Katy Perry, Demi Lovato, Chance The Rapper, Anderson Paak ou encore Tori Kelly. Des hommages au Bee Gees, Prince, George Michael et tous les artistes majeurs disparus l'an passé se verront dédiés plusieurs tributes. Mais ce que l'on ne sait pas encore en revanche c'est qui repartira avec les précieux trophées en forme de gramophones.

Au jeu des pronostics certains sont cependant plus avantagés que d'autres. Beyoncé est ainsi l'artiste féminine la plus nommée aux Grammy Awards (62 ) et la deuxième plus récompensée (20 Grammy Awards). Lemonade, son sixième album studio et solo, a été particulièrement acclamé à sa sortie, l'artiste est donc plus que jamais en position de force avec neuf nominations cette année. Adele dispose également d'un excellent rapport nomination/gain avec dix prix gagnés par le passé pour treize nominations, auxquelles il faut donc ajouter cinq nouvelles nominations pour 2017. Avec vingt-sept nominations aux Grammy Awards, Drake fait aussi figure de favori mais il n'a remporté qu'une seule fois le précieux trophée. Pas sûre que ces huit nominations cette année soit donc signe d'une victoire assurée pour le chanteur. Idem pour Justin Bieber qui n'a été nommé "que" trois fois par le passé et a remporté lui aussi un seul Grammy Awards, avec 4 nominations cette année le chanteur pourrait cependant créer la surprise... Face à ces artistes bien installés, les petits nouveaux Lukas Graham, Twenty One Pilots arriveront-ils à se faire une place ?

Chez VirginRadio.fr on a évidemment nos chouchous mais entre nos choix de coeur et la raison, il y a parfois une grosse différence. On passe donc les principales catégories pour vous dire qui on aimerait voir gagner et qui devrait gagner. Rendez-vous dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février pour voir si on a eu raison.

Record Of The Year

Le choix VirginRadio.fr --> Work (Rihanna feat Drake )

Qui a le plus de chance de gagner --> Formation (Beyoncé )

Album Of The Year

Le choix VirginRadio.fr --> 25 ( Adele )

Qui a le plus de chance de gagner --> Lemonade ( Beyoncé )

Best Pop Solo Performance

Le choix VirginRadio.fr --> Hello ( Adele)

Qui a le plus de chance de gagner --> Hold Up ( Beyoncé)

Best Pop Duo/Group Performance

Le choix VirginRadio.fr --> Closer ( The Chainsmokers feat Halsey)

Qui a le plus de chance de gagner --> Cheap Thrills ( Sia feat Sean Paul )

Song of The Year

Le choix VirginRadio.fr --> Love Yourself ( Justin Bieber)

Qui a le plus de chance de gagner --> Hello ( Adele )

Best Pop Vocal Album

Le choix VirginRadio.fr --> 25 ( Adele)

Qui a le plus de chance de gagner --> 25 ( Adele)

Best Dance Recording

Le choix VirginRadio.fr --> Never Be Like You ( Flume feat Kai )

Qui a le plus de chance de gagner --> Don't Let Me Down ( Chainsmokers feat Daya )

Best Dance / Electronic Album

Le choix VirginRadio.fr --> Skin ( Flume)

Qui a le plus de chance de gagner --> Skin (Flume)

Best Rock Song