Grammy Awards 2017 : Le palmarès complet de la cérémonie

Ce soir c'est le grand soir, la crème de la crème de la musique américaine sera réunie au Staples Center de Los Angeles pour la 59ème édition des Grammy Awards. La cérémonie commence à 2h du matin, heure française, et on vous la fera vivre tout au long de la nuit sur VirginRadio.fr avec des focus sur les performances les plus attendues ! Rendez-vous également toute la nuit sur cet article qui sera updaté à chaque remise de prix importante. Les catégories sont très très nombreuses, une partie des prix ont déjà été remis lors d'une pré-cérémonie. On a ainsi pu voir notre chouchou Flume monter sur scène pour récupérer le prix du meilleur album electro pour son deuxième opus, Skin ou encore Daya venir chercher le prix qu'elle partage avec les Chainsmokers du meilleur enregistrement dance pour leur titre Don't Let Me Down.

Meilleur Album Electro

Skin ( Flume )

Meilleur Enregistrement Dance

Don't Let Me Down ( The Chainsmokers feat Daya)

Meilleur Clip Vidéo

Formation ( Beyoncé)