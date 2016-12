Grammy Awards 2017 : Adele et Beyoncé chanteront en live !

C'est (presque) officiel ! Adele et Beyoncé, qui ont testé le Mannequin Challenge, seraient de la partie pour les 59ème Grammy Awards 2017 se tenant ce 12 février à Los Angeles. C'est Ken Ehrlich, le producteur exécutif du programme qui l'assure à Billboard, expliquant que c'est très compliqué de dire non à une telle opportunité : "Peu de personnes disent non aux Grammys. Depuis toutes ces années où je m'occupe de la cérémonie, il n'y a eu que trois ou quatre refus". S'il n'a pas donné de détails, il a néanmoins ajouté que les deux stars ne faisaient pas partie de cette dernière catégorie : "Nous avons tout mis en oeuvre pour faire en sorte qu'elles soient des nôtres en février." Réputée pour un show de haute volée chaque année, l'édition 2017 pourrait être encore plus spectaculaire avec ces deux divas sur scène...

Non seulement elles chanteront sur scène mais elles devraient repartir avec quelques trophées sous les bras ! En effet, Beyoncé et Adele sont nommées dans de nombreuses catégories des Grammy Awards 2017. Beyoncé est la grande favorite avec 9 nominations au compteur (pour la petite histoire elle est l'artiste féminine la plus nommée de tous les temps avec 62 au total) tandis qu'Adele en affiche 5. Une soirée qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotions...