Gorillaz : Le nouvel album terminé et une tournée à venir d'après Damon Albarn

C’est l’un des albums les plus attendus de l’année, le nouvel opus de Gorillaz devrait sortir incessamment sous peu et on en a à priori déjà découvert le premier single anti-Trump Hallelujah Money avec Benjamin Clementine qui signait le retour de Gorillaz en janvier 2017. À quelques jours de l’investiture du président des États-Unis, le groupe britannique nous offrait une vidéo terrifiante sur la relation entre le pouvoir, la corruption et la compassion. Si ce nouveau morceau était une belle mise en bouche pour l’album à venir, aucune date de sortie ni nom ni tracklist n’ont été annoncés. On suppose que ça ne devrait plus tarder puisque Damon Albarn a révélé que le disque était d’ores et déjà fini, et que les répétitions pour le live avaient commencé. Oui, on aura également droit à une petite tournée mondiale !

@sidneyphlegm he says they've just finished the album and they're rehearsing right now!! :) — Jack (@_JackWinstanley) 23 février 2017

C’est un fan ayant eu la chance de rencontrer le leader de Blur qui a donné l’alerte à travers la série de tweets ci-dessus où il raconte que Damon Albarn lui a confirmé que le prochain album était terminé et que le groupe commençait à répéter pour de futurs concerts. Si tout se passe bien, la sortie de l’album ne devrait en théorie plus trop tarder. Si tout se passe bien. Par ailleurs, on sait que Snoop Dogg et De La Soul seront sur le nouvel opus de Gorillaz aux côtés également de Jean Michel Jarre, Liam Bailey ou encore Vic Mensa !