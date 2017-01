Gorillaz de retour avec "Hallelujah Money", un nouveau titre anti-Trump 

Aujourd’hui jeudi 19 janvier 2017 est un grand jour pour tout fan de Gorillaz qui se respecte. Cela fait depuis la sortie du dernier album The Fall en 2011 qu’on attend le retour du groupe britannique formé par Damon Albarn et Jamie Hewlett. Trois ans qu’on espère de nouvelles musiques d’un des collectifs les plus créatifs et talentueux de ces dernières années. Le quatrième opus a été officiellement confirmé pour cette année, et même si on savait que ce nouvel album de Gorillaz allait bientôt être dévoilé, les informations à son propos sortaient au goutte compte goutte. On commençait sérieusement à s’impatienter ! Tout vient à point à qui sait attendre, un tout nouveau titre de Gorillaz vient d’être mis en ligne Hallelujah Money, un morceau anti-Trump en featuring avec Benjamin Clementine. On écoute !

Gorillaz a choisi de publier son nouveau single Hallelujah Money à quelques heures de l'investiture de Donald Trump et annonce clairement sa position à travers une vidéo terrifiante qui est une réflexion sur la relation entre le pouvoir, la corruption et la compassion. « Dans ces sombres jours, tout le monde a quelqu’un à chercher. C’est pourquoi je vous offre cette nouvelle chanson de Gorillaz, une foudre dans cette nuit noire. De rien. », écrit le bassiste Murdoc sur la page Facebook du groupe. Malheureusement on n’en sait toujours pas plus sur la date de sortie de l’album, mais une chose est sûre, c’est pour bientôt.