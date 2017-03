Gorillaz annonce son retour en live pour la 1ère édition de son propre festival

2017 est incontestablement l’une des années les plus riches en terme d’actualité musicale. Ed Sheeran vient de sortir son nouvel album Divide, Jamiroquai est de retour avec Automaton à la fin du mois, mais on devrait aussi découvrir incessamment sous peu le cinquième album de Gorillaz ! Le dernier opus du groupe britannique The Fall date depuis 2011, depuis près de six ans donc. Damon Albarn avait révélé à un fan que le nouvel album de Gorillaz était terminé et qu'une tournée arrivait, on a à présent une première date. Les Anglais se produiront pour la première fois en live depuis 2012 le 10 juin prochain à l’occasion de la première édition de leur propre festival nommé Demon Dayz. Pour être de la partie, il faudra vous rendre outre-Manche à Margate dans le Kent et être à l’heure le 10 mars à 9h pour l’ouverture de la billetterie !

Si le retour sur scène devrait être le temps fort du festival Demon Dayz, un line-up complet devrait être prochainement dévoilé, et connaissant le carnet d’adresse de Damon Albarn et Jamie Hewlett, il risque d’y avoir du très beau monde ! Quant au cinquième album de Gorillaz dont on connait déjà le premier titre anti-Trump Halellujah Money en featuring avec Benjamin Clementine, il arrive. Si tout se passe bien, on peut imaginer une sortie avant juin ainsi qu’une petite tournée des festivals pour en assurer la promotion et retrouver son public en live en bonne et due forme !