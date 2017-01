Golden Globes 2017 : La La Land et la France triomphent, le palmarès complet 

Cette cérémonie, tout le monde l'attendait. Pourquoi ? Tout simplement parce que les long-métrages et les acteurs en lice faisaient rêver. Parmi les nommés, on retrouvait notamment le film La La Land (avec Ryan Golsing et Emma Stone), Sing Street (l"un de nos coups de coeur de 2016) et bien sûr Deadpool, immense succès de Ryan Reynolds. Aussi, il faut relever que la France a brillé grâce à Isabelle Huppert et au rôle poignant qu'elle a tenu dans le film Elle. Qui sont donc les grands vainqueurs des Golden Globes ? Réponse tout de suite.

Meilleur acteur dans une comédie - Ryan Gosling pour La La Land

Meilleure bande son - La La Land

Meilleure chanson originale - La la Land

Meilleur scénario - La La Land

Meilleur Film (comédie) - La La Land

Meilleure actrice dans une comédie - Emma Stone pour La La Land

Meilleur acteur dans un second rôle : Aaron Taylor-Johnson pour Noctural Animals

Meilleur acteur dans une série dramatique - Billy Bob Thornton dans Goliath

Meilleure actrice dans un second rôle - Viola Davis pour Fences

Meilleur acteur dans un drame - Casey Affleck pour Manchester By The Sea

Meilleure actrice dans un drame - Isabelle Huppert pour Elle

Meilleur film étranger - Elle par Paul Verhoeven

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Tom Hiddleston dans The Night Manager

Meilleure Actrice dans une mini-série ou un téléfilm - Claire Foy dans The Crown

Meilleur Film d'animation - Zootopia

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale : Tracee Ellis Ross dans Black-ish

Meilleur acteur dans un série comique ou musicale - Donald Glover dans Atlanta

Meilleur Film dramatique - Moonlight par Barry Jenkins

Après une nuit forte en émotions, la France peut donc s'estimer fière d'avoir triomphé Outre-Atlantique. En ce qui concerne La la land, les sept trophées devraient convaincre ceux qui hésitaient encore à se ruer en salles lors de sa sortie. Parce que de nombreux films sont attendus en 2017, on imagine que la cérémonie de l'an prochain sera tout aussi fructueuse.