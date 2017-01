Glastonbury 2017 : Pas de places ? On a la solution pour vous !

Glastonbury, c’est un peu LA référence en matière de festival en Europe. Chaque année, l’affiche réunit de très prestigieux artistes, ceux qui cartonnent au sommet des charts mais aussi ceux qui feront l’actualité de demain. Pour vous faire une idée, l’an dernier, Coldplay, Adele et Muse étaient les trois headliners de l’édition ! En 2017, Daft Punk, Radiohead et The Stone Roses pourraient être le trio de tête d’affiche de Glastonbury si on en croit les rumeurs, pour le moment Radiohead a d’ores et déjà été confirmé. Comme vous pouvez l’imaginer, les places se sont écoulées à une vitesse éclair, et s’il y aura une dernière vague des billets pré-ventes non confirmées au Printemps, vos chances sont minces d’être de la partie si vous n’avez pas réussi à vous procurer vos places. Sauf si… On a trouvé une solution pour vous, suivez le guide !

Si vous n’êtes pas du genre lève tôt, rapide et à l’aise avec la technologie, il se peut que vous vous loupiez à la prochaine vague de billets, du coup on vous conseille plutôt de vous lancer dans le volontariat. Le festival anglais propose plusieurs postes de bénévole en tant que brigade bracelet où vous vérifierez que les festivaliers ne s’aventurent pas dans des lieux à accès restreints s’ils n’ont pas le bracelet pour, brigade verte (en contactant fiona@glastonburyfestivals.co.uk) où vous aidera à ramasser les déchets sur le site ou encore en tant que brigadier de l’eau, où vous pourrez veiller à ce que de l’eau gratuite soit toujours à disposition des festivaliers ou être de corvée de toilettes aussi… On vous demandera dans la plupart des cas une caution allant de 170 à 230 livres voire même une donation à l’association qui fait appel à vos services. À vous de voir !