Glastonbury 2017 : London Grammar confirmé à l'affiche

Chaque année c’est la même chose, on spécule par ci, par là, pour savoir qui seront les artistes qui joueront au festival Glastonbury, soit l’un des plus grands festivals du monde qui a la réputation de réunir toujours une affiche à la fois prestigieuse et avant-gardiste. Pour vous dire, l’an dernier, le trio de tête d’affiche était Adele, Muse et Coldplay ! Pour l’édition 2017, seul le nom de Radiohead a été confirmé comme la première tête d’affiche de Glastonbury 2017, même si de nombreuses rumeurs persistantes annonçaient Ed Sheeran, Daft Punk (!) ou encore The Stone Roses également à la programmation. Les organisateurs ne veulent rien lâcher, mais heureusement les artistes sont un peu plus bavards et aujourd’hui c’est London Grammar qui s’est confirmé lui-même pour le festival anglais !

Alors que le groupe britannique s’apprête à sortir son second album dont le premier single Rooting For You a été dévoilé en décembre dernier, Hannah Reid, Dominic Major et Dan Rothman étaient en interview pour la BBC Radio 2 et ont dévoilé qu’ils joueraient à Worthy Farm en juin prochain. Les fans, excités comme tout, n’ont pas tardé à réagir à la nouvelle, et on n’attend plus que le festival Glastonbury officialise leur venue et lève le voile sur le reste de sa programmation. Rendez-vous les 21, 22, 23, 24 et 25 juin pour aller applaudir l’une des plus belles progs du monde avec Radiohead et London Grammar !