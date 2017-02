Glastonbury 2017 : Daft Punk, Ed Sheeran ? Les organisateurs donnent quelques pistes sur les têtes d'affiche à venir

L’édition 2017 du festival Glastonbury aura lieu du 21 au 25 juin prochain à Worthy Farm. Chaque année, cet évènement musical majeur accueille des milliers de festivaliers venus applaudir les plus grandes têtes d’affiche du monde entier. Jamais la programmation de Glastonbury ne nous aura déçus entre superstars internationales, groupes qui se reforment et artistes émergents qui feront l’actualité de demain. Pour le moment, seul Radiohead a été officiellement confirmée comme l’une des têtes d’affiche de Glastonbury 2017 et le reste de la programmation tarde à être annoncée. Les organisateurs de l’évènement anglais étaient de sortie aux NME Awards 2017 hier soir mercredi 15 février à Londres et interrogés par les journalistes, ils nous ont donné quelques pistes sur les annonces à venir.

La prochaine vague de noms arrive, « courant mars, et il y aura peut-être un petit quelque chose d’autres », a déclaré Emily Eavis. Ils nous le promettent, le line-up de cette année sera à la hauteur de nos espérances. « Nous sommes actuellement en discussion avec quelques grands noms », ont-ils ajouté. Daft Punk, Ed Sheeran… joueront-ils à Glastonbury cette année ? Après leur retour en live aux Grammy Awards 2017 avec The Weeknd, Daft Punk pourrait pourquoi pas profiter de cette occasion pour de nouveau se produire sur scène. Quant à Ed Sheeran, son nouvel album ÷ est attendu pour le 3 mars, et ce ne serait pas complètement incongru de sa part de revenir à Glastonbury pour fêter ça !