Glass Animals : Pork Soda en live (génial) chez James Corden 

L'année commence bien pour les anglais de Glass Animals qui étaient les invités musicaux du talk show de leur compatriote James Corden. Ils ont choisi pour cette première apparition à la télévision américaine de jouer Pork Soda. Extraite de How To Be A Human Being, leur nouvel album, la chanson est représentative de l'énergie complètement loufoque qui anime le quatuor. Jouant au milieu d'un superbe décor faits d'ananas (référence au refrain "pineaples are in my head"* ) et de plantes vertes, Dave Bayley et son groupe ont fait preuve du même sens du spectacle que lors de leur concert en novembre dernier à l'Elysée Montmartre ( Paris).

L'autre bonne nouvelle concernant le groupe c'est qu'il sera à l'affiche de Coachella en avril prochain. C'est la deuxième fois que Glass Animals est convié dans le festival préféré des hipsters et autres amateurs de couronnes fleuries. Les anglais sont programmés le même soir que leurs compatriotes de Radiohead et The XX. Le premier semestre 2017 s'annonce chargé pour Glass Animals qui sera en tournée en Europe mais aussi à l'affiche des festivals Lollapalooza (Brésil/Argentine/Cjili) Primavera Sound ( Barcelone) et Readings ( Royaume-Uni).

* "j'ai des ananas dans la tête"