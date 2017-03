Glass Animals dévoile le clip complètement déjanté de Pork Soda

Début janvier, les anglais de Glass Animals étaient les invités de leur compatriote James Corden pour jouer en live, leur nouveau single, Pork Soda. Une performance géniale à la hauteur de cette chanson qui est l'une des meilleures de leur second album, How To Be A Human Being. L'origine du titre de la chanson est assez confus. Le chanteur Dave Bayley a d'abord raconté qu'il s'était inspiré d'une tatouage d'une dame puis qu'il s'agissait d'une phrase qu'il avait entendu un sans abris prononcer. Quoi qu'il en soit la chanson est complètement déjantée et le clip qui l'accompagne l'est tout autant !

How To Be A Human Being est un album dont la pochette permet de découvrir une galerie de personnage qui ont inspiré le groupe pour écrire les chansons. Cette dizaine de personnes incarne chacune à leur façon un titre de l'album. Depuis la sortie de ce deuxième opus de Glass Animals, on a retrouvé ces différents personnages dans chacun des clips du groupe de Life Itself à Pork Soda en passant par Youth et Season 2 Episode 3. Les membres du quatuor anglais ne manquent pas d'imagination, il y a quelques semaines ils lançaient leur propre jeu mobile inspiré par leur chanson Season 2 Episode 3. Glass Animals sera en tournée jusqu'au mois d'août 2017. Ils feront de nombreux festivals cet été dont le Lollapalooza Paris le 22 juillet prochain.