George Michael : Un titre inédit pourrait sortir

Depuis presque un mois, l'industrie musicale au complet pleure George Michael - un hommage devrait d'ailleurs lui être rendu lors des Brit Awards 2017 qui se tiendront en février. Or, il semblerait qu'un titre inédit soit sur le point de sortir. Peu avant sa mort, George Michael a travaillé avec Naughty Boy. Lors d'une interview accordée à BBC Newsbeat, Naughty Boy en personne aurait déclaré qu'il ne voudrait "pas revenir sur la sortie du titre", expliquant que la chanson "était géniale" et qu'elle avait une "saveur douce-amère". Quand on connaît le répertoire de George Michael qui se veut bien plus rythmé (avec des titres comme Outside ou Wake Me Up, par exemple), tout ça ne peut qu'éveiller notre curiosité.

"Ce n'était pas un arrangement entre labels, poursuit Naughty Boy. "Je suis un fan depuis toujours, je voulais travailler avec lui". "Il a de nombreux fans qui lui dont dévoués à travers le monde. Il était de retour en studios, il préparait un album", précise t-il. Pour ceux qui imagineraient déjà que le producteur surferait sur l'engouement qu'a provoqué la disparition de George Michael, il a tenu à préciser qu'il n'avait pas travaillé sur le titre en question après son décès soudain : "Ca ne fait que quelques semaines que je m'y suis remis, je verrai bien où cela nous mène". Le titre sortira t-il ? Maintenant que Naughty Boy en a parlé, on aimerait bien savoir ce qu'il nous préparait.