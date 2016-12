George Michael : Un nouvel album était prévu pour 2017

George Michael nous a quittés ce 25 décembre à l'âge de 53 ans. La star préparait un album prévu pour 2017 et qui devait être produit par Naughty Boy. Selon The International Business Times, George Michael avait déjà écrit des morceaux pour l'album faisant suite à Symphonica sorti en 2014 (son 6ème disque). Dans une interview pour la BBC ce mois-ci, le producteur Naughty Boy (Sam Smith, Beyoncé, Emili Sande) avait d'ailleurs confirmé la nouvelle : "Il a un album à venir l'année prochaine et il va faire quelque chose pour mon album aussi. J'ai vraiment hâte. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et pour être honnête, il est très mystérieux alors j'ai encore plus hâte."

Né à Londres, George Michael de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou avait débuté sa carrière dans les années 80 au sein de Wham ! avant de se lancer dans une carrière solo à succès. On lui doit notamment les tubes "Last Christmas", "Careless Whisper" ou encore "Faith". Depuis l'annonce du décès de George Michael, les hommages des stars comme Madonna ou Robbie Williams se multiplient. RIP George Michael.