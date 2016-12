George Michael : Retour sur ses plus grands succès

Il était une icône de la pop, un pilier du paysage musical et comme David Bowie ou Leonard Cohen, il nous a quitté en 2016. George Michael est décédé le 25 décembre dernier à Londres et depuis, médias, fans et artistes réagissent en postant ses plus grands succès. Pour le célébrer, voici une sélection de titres qui, pour nous, le maintiendront toujours en vie.

La liste de ses tubes est longues mais pour beaucoup d'entre nous, George Michael restera l'artiste qui se cache derrière Wake Me Up Before You Go-Go. Et pourtant, il y a tellement d'autres morceaux à découvrir.