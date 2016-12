George Michael : Liam Gallagher cinglant contre un tweet le moquant

Pas le moment de plaisanter sur George Michael, qui nous a quittés ce 25 décembre à 53 ans. Ce fan en a fait les frais alors qu'il répondait en se moquant à un tweet de Liam Gallagher ne pouvant pas croire à la mort de la star. "Ca a intérêt à être faux pour George Michael" écrivait à 1,4 million de followers le chanteur d'Oasis. Dans un tweet depuis effacé, un utilisateur de la plateforme du nom de @Migualez répond en faisant référence à l'arrestation de George Michael en 1998 dans des toilettes publiques en Californie : "Le fait qu'il se soit montré indécent dans des toilettes ? Si, c'est complètement vrai, mec."

Liam Gallagher n'a pas apprécié la remarque

George Michael - Praying for Time - YouTube https://t.co/Fa9pwoVkKg — Liam Gallagher (@liamgallagher) 26 décembre 2016

Une remarque pas très fine à laquelle Liam Gallagher s'est empressé de répondre avec véhémence : "Tu es un gros c*, super t'es personne comme si j'allais dévaler ta cheminée et te défoncer la gueule." ET BAM ! De quoi donner une bonne leçon à ce fan au sens de l'humour pas trop de circonstances. Le chanteur d'Oasis a par ailleurs rendu hommage à George Michael comme de nombreuses autres stars en partageant sur Twitter le clip de "Praying For Time" du chanteur le lendemain de sa disparition.