George Michael : La cause de sa mort dévoilée

Ce matin,le monde a appris la mort de George Michael, monstre de la pop anglo-saxonne. Le chanteur s'est éteint à 53 ans, laissant près de 40 ans de carrière derrière lui, une discographie à en faire pâlir n'importe quel artiste, des amis inconsolables et des fans tristes et sonnés. Après l'annonce de son décès par son agent, nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur les circonstances de sa mort. Son manager, Michael Lippman, a expliqué au magazine Billboard que le chanteur était mort "en paix, dans son sommeil".

C'est donc une crise cardiaque qui a emporté l'artiste de toute génération. Heureusement pour nous, sa musique le rend immortel et ses plus grands succès seront toujours là pour nous rappeler ce qu'il a accompli pour la musique. Comme le souligne The Huffington Post, George Michael avait fait face à la maladie en 2011 puisqu'il avait passé "plusieurs semaines dans le service de soin intensif d'un hôpital autrichien pour une grave pneumonie". Cette épreuve lui avait inspiré le titre White Light. Dans ce morceau, il clamait qu'il était en vie et partageait cette expérience avec son public.