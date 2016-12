George Michael est mort à l'âge de 53 ans

Il était une icône incontestée de la pop et il y a encore quelques jours, il planait au dessus des fêtes avec le titre phare des Wham ! , Last Christmas. George Michael a contribué au rayonnement de la musique pop - seul ou en duo- et c'est avec énormément de chagrin que ses fans ont reçu la nouvelle : "C’est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", a écrit son agent le 25 décembre.

En plus des fans, de nombreux artistes ont été choqués d'apprendre la nouvelle. Parmi eux, on retrouve Elton John : "Je suis profondément choqué. J’ai perdu un ami cher, le plus gentil et le plus généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans", a t-il posté sur Instagram. Robbie Williams n'a pas manqué de réagir, lui aussi : "Oh mon Dieu non… Je t’aime George… repose en paix". C'est tout le monde de la musique qui est en deuil aujourd'hui et George Michael a, quant à lui, rejoint les grands musiciens qui nous ont quittés en 2016. Dans son communiqué, son agent a tenu à préciser que George Michael n'était pas malade tandis que la police juge que les circonstance de sa mort ne sont pas suspectes.