George Michael : Elton John pourrait chanter lors de ses obsèques

Les hommages à Georges Michael pleuvent sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de sa mort dimanche 25 décembre. Parmi ce concert de témoignages de respect, la voix d’Elton John est probablement celle qui a résonné avec le plus d’intensité. Les deux chanteurs britanniques étaient en effet très ami “ Je suis en choc profond. J’ai perdu un ami adoré, le plus doux, l’âme la plus généreuse et un artiste brillant. Reste En Paix Georges Michael.” a ainsi tweeté Elton John. Il se pourrait donc bien que l’artiste chante lors des obsèques de George Michael !

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. RIP @GeorgeMichael pic.twitter.com/1LnZk8o82m — Elton John (@eltonofficial) 26 décembre 2016

Il y a 20 ans, Elton John avait réécrit sa chanson Candle in The Wind pour les funérailles de Lady Diana dont il était également très proche. Le titre était devenu n°1 des charts. L’hommage du chanteur, à celui avec qui il a partagé le micro pour le duo Let The Sun Go Down On Me ( 1991) devrait être tout aussi émouvant. Pour le moment peu de détails ont filtré sur la cérémonie et les funérailles de Georges Michael. Le chanteur, mort à l’âge de 53 ans, sera enterré au côté de sa mère, Katerina Pourikou.