George Michael : Elton John lui rend hommage en chanson (vidéo)

Depuis le 25 décembre, le monde de la pop est en deuil. George Michael est mort à l'âge de 53 ans. Sur le calendrier, un jour emblématique. C'était son Last Christmas. Depuis, de nombreuses célébrités ont montré et continuent d'exposer leur tristesse face à cette énième mort tragique, qui clôt une année bien sombre pour la pop. Il rejoint Prince, David Bowie, et bien d'autres artistes légendaires à qui la musique doit beaucoup. Elton John a souhaité rendre hommage à son ami défunt, parti trop tôt, lors d'un concert dans le Nevada ce 28 décembre en interprétant une version de "Don’t Let The Sun Go Down On Me". La vidéo !

#EltonJohn tonight in #Vegas with his tribute to #GeorgeMichael #rip Une vidéo publiée par rtthebest (@rtthebest) le 28 Déc. 2016 à 23h07 PST

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Une photo publiée par Elton John (@eltonjohn) le 25 Déc. 2016 à 15h24 PST

Michael et John avaient livré une performance de cette chanson lors d'un concert en 1985 en faveur de la lutte contre le sida. La chanson avait été enregistrée et dévoilée à la fin de cette même année. Elton John avait également rendu un hommage émouvant après la mort de son ami sur Instagram, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Depuis la mort de George Michael et comme à chaque fois, les ventes et l'écoute de sa musique explosent. Qu'avez-vous pensé de cet hommage ?