George Michael : Depuis sa mort, les ventes et l'écoute de sa musique explosent

2016 n'a pas été tendre avec les artistes comme David Bowie, Prince, George Michael et bien d'autres. Et à chaque annonce de disparition, on observe la même envolée des ventes. Blackstar, le dernier album de David Bowie sorti deux jours avant sa mort se plaçait directement en numéro 1 des charts tandis que 3,2 millions d'albums de Prince trouvaient acquéreurs la semaine suivant sa disparition (rien qu'aux Etats-Unis). Même chose pour George Michael dont le monde découvre et redécouvre sa discographie après sa mort. Ainsi, Careless Whisperer, l'un des plus gros tubes du chanteur, se place numéro 1 des ventes Itunes dans de nombreux pays dont la France et la Belgique tandis que son best of "Ladies & Gentlemen" paru en 1998 caracole en tête des ventes dans pas moins de 37 pays !

Mais les chiffres les plus impressionnants nous viennent sans doute de la plateforme de musique en streaming Spotify. Les titres de George Michael ont connu une hausse d'écoute totale de 3 158% dans le monde ! Dans le top 5 des morceaux les plus écoutés de George Michael, on retrouve à la fois des succès solo mais aussi ceux du groupe Wham ! qui l'a fait connaître : "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom ! '90" et "Wake Me up Before You Go-Go".