Gavin James et Brice Conrad : Gagnez des places pour leur showcase privé le 02/03

Pour assurer la promo des artistes phares de sa playlist, Virgin Radio organise un peu partout en France des showcases privés où vos idoles se produisent dans un cadre intimiste devant un public privilégié. Gavin James et Brice Conrad seront tous les deux en lives le 2 mars prochain au 1988 Live Club à Rennes. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, on fait les présentations ! Gavin James, c’est le chanteur irlandais à la voix d’or qui cartonne avec son premier album Better Pill popularisé par les morceaux Nervous et Remember Me. L’artiste a assuré les premières parties de Taylor Swift, Ed Sheeran ou encore Sam Smith, donc côté live, il sait y faire ! Brice Conrad quant à lui vient de sortir son second album 2, qui a su nous séduire avec les doubles versions de chaque titre, une organique plus douce et touchante, et une électro plus dansante. On se demande quelle est celle qu’il va jouer lors du showcase à Rennes !

Si vous souhaitez recevoir vos invitations pour cet évènement qui risque d’être hautement chargé en émotions musicales, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter comme d’habitude Virgin Radio (pour nos auditeurs bretons, branchez vous sur le 102.0), de suivre les instructions qui vous seront données à l’antenne, puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort. Bonne chance à tous, on se retrouve au 1988 Live Club le 2 mars à Rennes pour aller applaudir Gavin James et Brice Conrad ! Plus d'infos sur la page Facebook officielle de Virgin Radio Bretagne.