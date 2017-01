Garorock 2017 : Petit Biscuit, London Grammar... 9 nouveaux noms dévoilés

Virgin Radio vous donne rendez-vous à Marmande du 30 juin au 2 juillet prochains pour l’édition 2017 de Garorock. Le festival qui a fêté ses 20 ans l’an dernier revient avec une programmation toujours aussi alléchante et promet l’une des meilleures ambiances de l’été ! À l’affiche avaient déjà été annoncés notamment Justice, Phoenix ou encore Kungs à Garorock 2017, et pas moins de neufs nouveaux noms viennent de s’ajouter. Get ready, Petit Biscuit, London Grammar, Royal Blood, La Femme, Tale Of Us, Georgio, Mr. Oizo, Mat Bastard et Motivés ! seront également de la partie ! Au passage, la programmation par jour a également été dévoilée pour la mise en vente des pass 1J et 2J.

Les nouveaux noms de Garorock 2017

De cette nouvelle annonce, on retiendra le petit nouveau de la scène électro française Petit Biscuit qui jouera également à la soirée Electroshock ce vendredi 27 janvier à Strasbourg, London Grammar qui revient enfin en 2017 avec un nouvel album ou encore Mat Bastard, tout juste séparé de Skip The Use qui nous fera donc découvrir son projet solo. Le rendez-vous est pris cet été à Marmande et bonne nouvelle, il reste encore des places sur le site officiel de Garorock 2017 !