Garorock 2017 : 32 nouveaux noms à l'affiche

Le festival Garorock 2017 vous donne rendez-vous du 30 juin au 2 juillet prochains pour trois jours de fête, de concerts et de convivialité, le tout dans l’ambiance inimitable du Sud-Ouest ! Souvenez vous l’an dernier, le festival fêtait ses 20 ans et nous avait offert une édition mémorable. La barre est haute, mais les premiers artistes dévoilés de Garorock 2017 avec Justice, Phoenix, Kungs, Foals, Vitalic, Petit Biscuit ou encore London Grammar sont largement à la hauteur de nos espérances, surtout vu les 32 nouveaux noms qui viennent à leur tour de s’ajouter à la programmation. Parmi eux on retrouve notamment Diplo, Milky Chance et Her qui seront également de la partie pour enflammer une des scènes de Garorock 2017 !

On ne vous présente plus Diplo, DJ producteur américain qui joue sur les plus grandes scènes et squatte le sommet des charts du monde entier. Quant à Her, qui s’apprête à sortir son nouvel EP HER TAPE #2, c’est le duo pop soul que tout le monde s’arrache et qui devrait vous séduire sans problème avec son univers sensuel rendant hommage à la gente féminine. Enfin, Milky Chance avait conquis nos petits coeurs en 2013 avec le tube Stolen Dance et reviennent cette année avec son second album Blossom. Il reste encore des places pour Garorock 2017, direction la billetterie du festival !