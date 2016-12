Game of Thrones : Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 7

Parce que les news concernant la nouvelle saison de Game of Thrones pleuvent dans tous les sens, nous nous sommes dit qu'il était temps de tout rassembler. De la date de diffusion au nombre d'épisodes en passant par le casting, voici tout ce que l'on sait déjà.

A l'été 2017. On a suffisamment parlé, la date de diffusion de la saison 7 a été reportée afin que le tournage puisse se caler sur le calendrier de la série. L'idée était d'éviter les incohérences : "On commence un peu plus tard parce qu'à la fin de la saison 6, l'hiver est là. Un météo ensoleillée ne nous servirait plus", ont confié les showrunners.

Mouais. Ce n'est pas exactement un trailer mais c'est tout ce qu'HBO a bien voulu nous donner.

Plus de dragons dans la saison 7

Concernant le nombre d'épisodes, il devrait en y avoir 13 jusqu'à la fin de la série. C'est peu, on vous l'accorde. Et en plus, ils devraient être beaucoup plus sombres - selon Alfie Allen. L'acteur a d'ailleurs jugé bon de nous prévenir qu'il y aurait plus de torture et de dragons. Super.

Côté casting, quelques nouvelles têtes devraient débarquer. Ainsi, on sait que Jim Broadbent (Harry Potter, Cloud Atlas) sera de la partie et qu'il jouera un personnage important. Aussi, Conor McGregor (champion de la division des poids légers de l'Ultimate Fighting Championship) a été casté. Un casting s'est également tenu afin de recruter deux jeunes acteurs d'environ 16 ans (une jeune fille avec un fort accent du nord ainsi qu'un jeune garçon).

Concernant les lieux de tournage, l'équipe a posé ses valises en Croatie ainsi qu'en Espagne. On se souvient d'ailleurs qu'une bonne partie du casting y était et que, de ce fait, les fans ont tout de suite pensé qu'une scène clé était en train de se jouer.

Que réserve la suite ?

Concernant les storylines, on devrait retrouver Sansa. Selon Sophie Turner, les évènements à venir mèneront son personnage vers une "grosse conclusion". Cersei, elle, fera face à la mort tandis qu'Arya suivra encore et toujours sa liste. Enfin, Gendry sera de retour. Mais ce que tout le monde attend, c'est de voir si Jon Snow et Daenerys se rencontreront.