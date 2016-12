Game of Thrones, The Walking Dead... Quelle a été la série la plus populaire sur les réseaux sociaux en 2016 ?

Et oui, c'est déjà la fin de l'année. Il y a ceux qui ont apprécié 2016, pour de nombreuses raisons, et ceux qui attendent impatiemment que celle qui nous a enlevé des monuments de la musique tels que David Bowie, Prince et plus récemment George Michael, se finisse ! De notre côté, c'est l'occasion de faire le point sur les séries et notamment sur celles qui ont marqué 2016. Aujourd'hui, on en sait davantage sur ces séries qui ont été les plus populaires sur les réseaux sociaux cette année, et la palme revient à la série dramatique de Marlene King, Pretty Little Liars !

Si Game of Thrones et The Walking Dead - dont un nouveau trailer de la seconde partie de la saison 7 a déjà été dévoilé, ont fait couler beaucoup d'encre ces 12 derniers mois, elles n'ont pas été les séries les plus discutées et évoquées sur les réseaux sociaux ! Ce sont les séries Freeform qui, malgré des audiences plus faibles que les autres, gagnent le coeur des internautes. Parmi elles figurent notamment Shadowhunters, Stranger Things, Lucifer, This Is Us, Haters Back Off et Fuller House comme étant les séries les plus commentées cette année sur les réseaux sociaux ! Que pensez-vous de ce bilan ?