Game Of Thrones saison 8 : Le nombre d'épisodes confirmé

Game of Thrones saison 7 c'est pour bientôt ! Enfin, il faudra quand même patienter encore quatre mois avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Jon Snow, Daenerys, Tyrion et les autres. La date de diffusion et un premier teaser ont été dévoilés, permettant aux fans d'avoir de premières réponses. Mais la grande surprises de ces derniers jours concernant Game of Thrones est encore ailleurs. Si vous êtes passés à côté de cette information complètement dingue, ouvrez bien les mirettes : Ed Sheeran fera une apparition dans la prochaine saison du show du HBO, info confirmée par le chanteur lui-même et lors d'un panel consacrée à la série au festival South By Southwest ( Austin, Texas). Lors de cet événement on a également appris combien d'épisodes compterait la saison 8 de Game of Thrones.

Les deux dernières saisons de Game Of Thrones seront beaucoup plus courtes que les précédentes saisons (10 épisodes chacune). On savait déjà que le saison 7 ne serait constituée que de sept épisodes, et on sait également désormais que la saison suivante sera encore plus courte puisqu'elle ne contiendra que six épisodes ! Si les fans peuvent être attristés à l'idée de saisons plus courtes, on peut aussi espérer que cela permettra au showrunners et scénaristes de résoudre efficacement les intrigues du show sans les faire prolonger par coquetterie...