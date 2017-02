Il semblerait que le coup de gueule de Maisie Williams contre les spoilers n'ait pas eu beaucoup d'impact... Game of Thrones n'est pas encore prête à remiser au placard son titre de "série la plus piratée" ni même de programme le plus anticipé du câble américain. La saison 7 n'est pas prévue avant le 25 juin, soit dans 138 jours, que déjà les premières images ont fuité sur la toile ! C'est le très sérieux site de fans Watchers on The Wall qui a fait état de ce premier visuel, un "concept art" qui pourrait présager d'un season final particulièrement haletant !

Une image tirée du final de la saison 7 de Game of Thrones ?

Les concept art sont des illustrations créées chaque année afin d'aiguiller les scénaristes dans la mise en image des intrigues. Et il semblerait que la saison 7 de Game of Thrones ait laissé fuiter le "concept art" de la dernière scène de son ultime chapitre. Le visuel montre Tyrion, un garde et ce que l'on suppose être Jon Snow devant les ruines du Dragonpit (la Fossedragon en VF). Le Dragonpit est le lieu où les Targaryen gardaient leurs dragons à Kings Landing. On peut donc supposer que Daenerys finira la saison mal en point... "Personne n'est prêt pour la saison 7 de Game of Thrones" aime à prévenir les acteurs de la série et à voir cette première image, il semblerait qu'ils aient raison !