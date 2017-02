Game of Thrones saison 7 : Un des acteurs décède à l'âge de 36 ans

Le week end dernier n’a pas été de tout repos pour les fans de la série produite par HBO. Après qu’un des acteurs de Game Of Thrones s’en soit pris à eux, un autre membre du casting nous a également quittés samedi 25 février dernier. Il s’agit de Neil Fingleton qui incarnait le géant Mag Le Puissant, il est décédé à l’âge de 36 ans. Du haut de ses 2 mètres 32 centimètres, l’acteur avait été désigné comme l’homme le plus grand du Royaume-Uni, un titre à propos duquel il avait réagi : « Je provoque un peu d’agitation quand je vais quelque part, avec les gens qui sortent leur caméras, mais ça ne me dérange pas (…) Je n’ai jamais été gêné par ma tailler et je l’aime bien même. C’est quelque chose d’unique et original. » L’ancien basketteur est mort des suites d’une insuffisance cardiaque.

En plus d’avoir incarné un des membres des Sauvageons, Neil Fingleton était notamment apparu dans les films Avengers, X-Men : Le commencement et Jupiter Ascending mais aussi dans la série Doctor Who. On a pu voir son personnage dans un épisode de Game Of Thrones en 2014 durant la grande bataille entre la Garde de la Nuit et les Sauvageons. Retrouvez ci-dessous quelques images de son apparition dans le show de David Benioff et D. B. Weiss. En attendant la diffusion de la saison 7 de Game Of Thrones, l'heure est à l'hommage à Neil Fingleton.