Game of Thrones saison 7 : Un acteur s'en prend aux fans

On ne va pas se mentir, nous sommes tous accros à Game of Thrones. Tous les ans, quand la série reprend, nous ne vivons que pour la session streaming du lundi soir, après avoir évité tous les spoilers comme un champion olympique évite les obstacles. Cette année, la saison 7 sera diffusée un plus tard que d'ordinaire et la bonne nouvelle, c'est que nous avons peut-être une date. Et pour patienter, il ne nous reste que les théories et autres comptes Twitter. Le soucis c'est que parfois, les fans prennent la série un peu trop à coeur. Du moins, c'est l'avis de Ian McShane, l'un des acteurs de la série.

Ian McShane a un message pour les fans de la série

Selon lui, les téléspectateurs devraient lâcher leur écran et "vivre leur vie" - (on vous a mis une version polie). On se souvient que lors d'une interview, il avait révélé une partie majeure du synopsis et bien évidemment, il ne s'était pas excusé : "J'ai été accusé d'avoir révélé l'histoire mais je pense que les fans devraient se trouver une vie. Ce ne sont que des seins et des dragons !", s'est-il exclamé plus tard au Belfast Telegraph. Il termine avec : "Premièrement, vous aimez cette série. Deuxièmement, vous aurez oublié tout ça quand la saison sera diffusée. Et qu'est-ce que j'ai révélé ? J'ai dit qu'un personnage apprécié reviendrait. Trouvez-vous une vie". On ne peut pas faire plus clair. En attendant, le retour de la saison 7, allons vivre nos vies, donc.