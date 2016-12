Game of Thrones saison 7 : Sansa plus dark que jamais ? "Elle a pris goût au pouvoir"

Pour la saison 7 de Game of Thrones, il y a le trailer d'un fan à voir absolument, puisque pour le moment, HBO nous laisse seuls dans notre malheur. Mais on peut compter sur Sophie Turner, l'actrice de Sansa Stark, qui a fait des révélations sur son personnage au micro du Daily Express et de Variety. Attention, SPOILERS ! Ce qu'il faut retenir, principalement, c'est que Sansa sera plus dark que jamais dans cette nouvelle saison. "Sansa a découvert le goût du pouvoir à la fin de la saison précédente. C'est la première fois qu'elle expérimente vraiment ça. (...) Elle a le sentiment de n'avoir aucune reconnaissance. Elle a pu goûter au pouvoir et on lui retire de la bouche immédiatement !" Visiblement, Sansa trouve qu'elle mérite mieux après avoir sauvé la mise à Jon et au Nord, en règle générale.

Mais notre petit agneau pourrait bien avoir les crocs qui poussent également et développer un appétit pour... le meurtre. "Elle a aussi ce sourire, après avoir tué Ramsay. (...) Qu'elle ait aimé ça ou pas, elle sera beaucoup plus puissante dans la saison 7 et ce sera très intéressant de voir comment elle va gérer ça !" explique Sophie Turner. Bref, vous l'avez compris, on peut s'attendre de grandes choses de la part de Sansa Stark, mais avec Game of Thrones, on n'est jamais à l'abri de rien, donc... Méfions nous ! En attendant, voici tout ce qu'il faut savoir sur la saison 7 de Game of Thrones avant sa sortie. You're welcome !