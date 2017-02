Game of Thrones saison 7 : Maisie Williams adresse un adorable message d'anniversaire à sa soeur de télé Sophie Turner

7 ans sont déjà passés depuis le commencement de la série Game Of Thrones adaptée de la saga littéraire de George R.R. Martin. 7 ans qu’on suit les aventures de Westeros et Essos. Et si en 7 ans on a pu s’attacher autant aux personnages, les acteurs du show eux aussi ont tissé des liens très forts entre eux. Maisie Williams et Sophie Turner incarnent respectivement les deux soeurs Stark Arya et Sansa, et sont devenues très proches au fil des années. À l’occasion du 21e anniversaire de Sophie Turner le mardi 21 février dernier, sa petite soeur de télé lui a adressé un message d’anniversaire vraiment adorable sur les réseaux sociaux. « Joyeux 21e anniversaire Sophie. Je t’admirerai toujours, de plein de façon » a-t-elle écrit dans son tweet ci-dessous accompagné d’une très vieille photo :

Happy 21st Birthday @SophieT Forever looking up to you, in more ways than one ❤️ pic.twitter.com/43cCih2KeJ — Maisie Williams (@Maisie_Williams) 21 février 2017

La date de diffusion de la saison 7 de Game of Thrones a semblerait-il été dévoilée, la série produite par HBO pourrait revenir dès le 25 juin prochain, soit quelques mois plus tard que d’habitude. Pour les épisodes à venir une rencontre très attendue arrive enfin, Daenerys Targaryen et Jon Snow vont enfin se réunir, pour une alliance peut-être ? Réponse cet été donc, il va falloir s’armer de patience, personne n’est prêt pour la saison 7 de Game Of Thrones si on en croit les récents propos de la petite Maisie Williams !