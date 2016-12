Game of Thrones saison 7 : Le trailer d'un fan à voir absolument

Dire qu’on attend la saison 7 de Game Of Thrones avec impatience est un euphémisme, la série d’HBO nous avait laissé à la fin de la dernière saison avec beaucoup d’intrigues en suspens, et selon les premières infos révélées à ce jour, la suite s’annonce encore plus énorme. Malheureusement il va encore falloir attendre un petit moment avant de découvrir les nouveaux épisodes, puisque la date de diffusion habituellement fixée en avril, a été repoussée jusqu’à l’été 2017. Nous ne sommes pas les seuls à trépigner d’impatience pour voir la saison 7 de GOT, la très grande communauté de fans elle aussi en a marre d’attendre et un certaine Beautifullytragic6 a publié il y a quelques jours un trailer très bien réalisé, combinant des images des saisons précédentes mais aussi des extraits d’autres films et séries. À voir absolument.

La vidéo sous le nom de Reign reprend tous les codes habituels d’une vidéo promotionnelle digne de ce nom, en faisant monter petit à petit la tension, le tout sur fond d’une musique épique. On y retrouve les futures intrigues annoncées par les premiers spoilers de la saison 7 de la série, de la grande bataille à la possible mort de certains personnages principaux. Un beau travail qui nous en dit bien plus que le premier teaser officiel de la saison 7 de Game Of Thrones de quelques secondes. La chaîne HBO va-t-elle réagir en dévoilant son propre long trailer de cette nouvelle saison ?