A cette même époque l'année dernière, les fans de Game of Thrones comptaient fébrilement les jours qui les séparaient de la diffusion de la saison 6 de leur série préférée. En 2017, l'affaire est toute autre. Alors que le tournage a été décalé de l'été à l'automne afin de coller à la temporalité des intrigues, on ignore toujours quand on pourra voir la suite des aventures de Tyrion, Daenerys et Jon Snow. Une date de diffusion pour la saison 7 de Game of Thrones a été annoncée sur la toile mais celle-ci n'a pas été confirmée par HBO. En revanche, la chaîne du câble a dévoilé, aujourd'hui, le premier poster officiel de la nouvelle saison.

L'affiche officielle de la saison 7 de Game of Thrones

Une affiche promotionnelle qui se focalise sur la grande bataille qui va jalonner la saison 7 de Game of Thrones et qui semble plus que jamais illustrer le titre original des livres qui ont inspiré la série : A Song of Ice and Fire. Le poster met, en effet, en avant le contraste entre le froid des marcheurs blancs et le feu des dragons de Daenerys. Un combat qui s'annonce d'ores et déjà épique et constitue, en outre, un grand pas vers la fin de la série prévue pour 2018. Et si une image du final de la saison 7 de GoT a fuité, rien ne laisse présager la direction que prendront les intrigues de la version télévisuelle : HBO garde farouchement les secrets de sa série culte !