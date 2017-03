Quand HBO a dévoilé hier le premier poster officiel de la saison 7 de Game of Thrones, le coeur des fans de la série a manqué un battement. Il faut dire qu'ils ont dû s'armer de patience : pour la première fois depuis son histoire, le programme médiéval n'est pas diffusé en avril. La faute à un problème de temporalité - un "Winter is coming" ne peut pas être tourné en plein été. Mais voilà que l'épreuve touche à sa fin : HBO a enfin dévoilé la date de diffusion de la saison 7 de Game of Thrones : le 16 juillet ! Et pour parfaire ce joli cadeau, elle l'a accompagné d'un premier teaser.

Une vidéo extrêmement sombre jalonnée de bribes de dialogues retraçant les étapes qui ont conduit au terrible combat qui sera au coeur de la saison 7 de Game of Thrones. En effet, les prochains épisodes de la série médiévale se concentreront sur l'affrontement entre les marcheurs blancs menés par le Roi de la Nuit et l'armée de Daenerys et de Jon Snow - les deux personnages vont enfin se rencontrer. Une saison 7 de GoT raccourcie de seulement 7 épisodes qui permettra à la série de gagner en rapidité et de proposer à ses fans des épisodes aussi exceptionnels que Battle of The Bastards et Winds of Winter.