Game of Thrones saison 7 : La date de diffusion dévoilée ?

Depuis que l'on sait que la diffusion de la prochaine saison de Game of Thrones serait repoussée, l'impatience est à son comble. Cette nouvelle saison, tout le monde l'attend : on attend une confrontation assez importante, Daenerys et Jon Snow devraient enfin se croiser (il était temps) et enfin, cette septième saison marquera le début de la fin. Oui, c'est triste. Mais il faudra pourtant s'y faire. Pour des raisons de calendrier et de cohérence, le tournage a été repoussé ce qui, forcément, a décalé la date de diffusion. On savait que ce serait en été mais hormis ça, nous n'avions rien d'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'une possible date aurait fuité.

A en croire certains médias bien informés, la série pourrait faire son grand retour dès le 25 juin prochain. Notez tout de même que HBO ou même la production de Game of Thrones n'a pas commenté cette date. Alors avant de sauter de joie, mieux vaut garder à l'esprit que rien n'est officiel. Après, reconnaissons que ce serait logique : le 25 juin marquera le début des vacances d'été. Avant de savoir ce qu'il en est, vous connaissez la musique : il faut prendre son mal en patience. Mais pour combler l'attente, voici tout ce qu'il faut savoir de la saison 7.