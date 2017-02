Game of Thrones : Personne n'est prêt pour la saison 7

Il faudra patienter jusqu'à l'été mais déjà, tout le monde est en ébullition concernant la prochaine saison de Game of Thrones. Nous savons qu'il n'en reste que deux avant que la série ne tire sa révérence alors forcément, vous imaginez bien que ce sera sportif. Dans les épisodes à venir, on attend donc une guerre contre les White Walkers (il serait temps) et si vous avez du mal à rester calme et à vous contenir, sachez que l'actrice Maisie Williams est comme vous, sur-excitée. Et quand elle parle de ce qu'il nous attend, nous ne pensons qu'à une chose : nous ne sommes pas prêts. En fait, personne ne l'est.

Lorsqu'elle évoque la suite, l'actrice n'est pas avare de détails : "Tout commence à prendre forme maintenant. On est arrivé au summum et tout s'enchaîne jusqu'à la fin. C'est vraiment excitant. J'ai l'impression que le dernier épisode de la saison passée a servi d'introduction à tout ce qu'il va se passer jusqu'à la fin. Tout a été établi. Chaque personnage est arrivé à un carrefour de sa vie et maintenant on va tous se casser la gueule ensemble jusqu'à la fin de la série, quelle qu'elle soit !" , s'est-elle exclamée. Traduction, la série va prendre un tournant et adopter un rythme différent. Elle ne nous a jamais vraiment épargnés jusque ici et visiblement, elle ne va pas s'essouffler- bien au contraire. Toujours est-il que contrairement à d'autres séries, Game of Thrones devrait s'achever de façon spectaculaire. Et clairement, on a hâte.