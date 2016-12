Game of Thrones : Grimper le Walk of Shame de Cersei sur la tête ? C'est possible (vidéo)

Avant que ne commence la saison 7 de Game of Thrones, il y a le trailer d'un fan à voir absolument, vous n'allez pas en revenir ! Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de la série à proprement parler, mais d'un moment dont vous vous souvenez tous : Le Walk of Shame de Cersei Lannister. Ce moment était probablement l'un des plus marquants de la série et le décors reste aujourd'hui une sorte de mythe. C'est sans doute pour ça que les acrobates vietnamiens, Nihep et Co Giang, les Giang Brothers, ont décidé de le monter sur la tête.... Ou presque ! On vous laisse découvrir la vidéo tout de suite.

En 52 secondes, ils ont monté les 90 marches de la cathédrale de Gérone en Espagne le 22 décembre, l'un en équilibre sur la tête de l'autre... avec sa propre tête. Normal quoi. On n'est déjà pas sûr qu'on arriverait à monter tout ça normalement, alors là, ce n'est même plus une prouesse. En tout cas, cette vidéo fait déjà le buzz sur le Net, et on ne peut que comprendre. Vraiment impressionnant ! Ah oui, au fait, vous vous en doutez sans doute, c'est un record du monde. Eh ouais, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Sinon, avant que la série de reprenne, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la saison 7 de Game of Thrones.