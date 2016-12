Game of Thrones et The Walkind Dead, séries les plus téléchargées illégalement en 2016 

On ne change pas une équipe qui gagne aka Game of Thrones + le téléchargement illégal. Pour la cinquième année consécutive la série HBO a été la plus téléchargée. Sur le podium on retrouve également The Walking Dead, la petite nouvelle de HBO Westworld, The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits et The Grand Tour. C’est le site TorrentFreaks qui établit chaque année ce classement pour le moins particulier ! A noter que Game of Thrones et The Walking Dead avaient chacune abandonné les spectateurs sur un haletant suspens, GoT concernant la mort de Jon Snow et TWD quant à l’identité de la personne tuée par le terrible Negan !

En France, le téléchargement illégal pourrait bien reculer alors que Zone Téléchargement, le plus populaire des sites pour télécharger illégalement épisodes de séries et films récents a été démantelé il y a quelques semaines. Pendant ce temps, les deux principales plateformes de streaming vidéo au niveau mondial, Netflix et Amazon Prime Video, se livrent une guerre à couteaux tirés. Pour l’instant, Netflix dispose d’un léger avantage sur son concurrent dans l’Hexagone avec un catalogue plus riche (y compris en créations originales).