Gagnez vos séjours à Coachella en écoutant Virgin Radio !

Cette semaine on vous gâte comme jamais sur Virgin Radio ! A partir de 10h ce lundi 27 février et jusqu’à vendredi 3 mars 12h, on vous recommande chaudement d’écouter votre radio préférée sans discontinuer. Cette semaine on vous fait gagner un séjour à Coachella ! Oui, oui vous avez bien lu on vous offre le voyage aux Etats-Unis pour assister à l’un des festivals les plus prestigieux du monde. Sous le soleil californien vous allez pouvoir assister, dans une ambiance de dingue, à des concerts exceptionnels. Le Line Up réunis Radiohead, The XX, Kungs, DJ Snake, Martin Garrix, Breakbot, Justice, Porter Robinson & Madeon, Tove Lo, Sofi Tukker et Kaleo pour ne citer qu’eux !

Pour tenter de gagner votre séjour à Coachella, voici la marche à suivre : dès que le signal tombe, vous aurez 10 minutes pour envoyer un SMS au 7 12 13 avec le code Virgin Radio. Le gagnant sera tiré au sort et remportera un séjour pour deux personnes pour assister au Festival Coachella. Alors soyez bien à l’écoute ! Avec l’annulation de Beyoncé en tant qu’headliner, il se pourrait, de plus, qu’un très gros artiste qu’on adore chez Virgin Radio, rejoigne le line up du festival. On vous redit ça très vite…