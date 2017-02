Gagnez un an de cours de guitare en ligne sur HGuitare.com

C’est le moment de vous mettre à l’apprentissage de la guitare les amis ! Durant 5 jours sur VirginRadio.Fr, tentez votre chance et gagnez votre abonnement d’un an sur le site de cours de guitare en ligne HGuitare.com. Qu’on se le dise, la guitare, tout le monde rêverait de savoir en jouer, que ce soit pour se faire plaisir, pour impressionner ses amis ou encore pour jouer dans un groupe de musique. C’est le moment ou jamais ! HGuitare.com, c’est plus de 300 cours pour tous les niveaux et tous les goûts (Rock, Pop, Variété, Blues, Funk, Metal, Jazz etc…) et des cours en direct poser toutes vos questions aux professeurs en live vidéo. Que vous soyez complètement débutant ou un joueur aguerri, vous trouverez votre bonheur sur le site au travers d’une méthode structurée et ludique !

Du 6 au 12 février, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez un an d’abonnement de cours de guitare en ligne sur HGuitare.com ! Comment faire partie des heureux élus ? Easy comme disent les chinois, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous !