Gagnez un an d’abonnement sur pianofacile.com avec Virgin Radio !

Et si vous étiez le Elton John de demain les amis ? Pourquoi ne pas se faire plaisir et se mettre au piano ? Avec PianoFacile, vous apprenez le piano avec une méthode originale développée par un autodidacte. Le cours est particulièrement adapté aux débutants n’ayant aucune connaissance du piano et permet d’obtenir des résultats rapidement afin d’offrir tout de suite une récompense et d’entretenir la motivation ! A la fin de l’apprentissage, vous serez capable de lire une partition, de jouer des morceaux à l’oreille et même de composer votre musique. PianoFacile c’est une vingtaines de leçons riches en exercices interactifs et de partitions déjà annotées pour vous !

Du 23 au 28 janvier, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez 1 an d’abonnement sur PianoFacile les amis ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et on attend vos compostions avec impatience !