Gagnez des DVD de la série The Night Of avec Virgin Radio

Ce mercredi 8 mars sortira en DVD la série The Night Of en partenariat avec Virgin Radio. Un show qu'on a tellement kiffé qu'on vous fait gagner les DVD dès maintenant sur le site ! Cette série HBO a rencontré un véritable succès d'estime outre-Atlantique l'été dernier mais elle est restée assez confidentielle en France. Sa sortie en DVD est l'occasion de se rattraper et on vous assure que vous allez avoir envie de binger en un temps record les huit épisodes de The Night Of. L'acteur Riz Ahmed y joue Nasir Khan, un jeune américano-pakistanais qui se retrouve mêlé à une affaire de meurtre où sa culpabilité est sans cesse remise en question. A ses côtés John Turturro incarne un avocat miteux aux problèmes d' eczéma encombrants. Une série policière toute en tension et passionnante à voir de toute urgence !

Pour gagner vos DVD de la série The Night Of, c'est super simple ! Rendez-vous sur notre formulaire en ligne pour répondre à la question de notre jeu concours et nous laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Bonne chance à tous !