Fritz Kalkbrenner en tournée pour le Grand Départ Tour 2017

Fritz Kalkbrenner incarne désormais l’un des piliers de cette électro allemande pointilleuse, brillante, créative et précurseur. Le chanteur/compositeur allie avec talent voix, guitare et synthétiseurs à des sonorités deep house divines, tout en y ajoutant quelques influences soul pour encore plus d’éclectisme. Il s’était fait connaître avec son frère Paul par le biais du tube Sky and Sand qu’il co-produit en 2008, et comptabilise près de 10 ans de carrière derrière lui. Son nouvel album Grand Départ est sorti l’année dernière, et le producteur allemand parcourt actuellement le monde pour nous le présenter en live. Retrouvez toutes les dates du Grand Départ Tour 2017 en partenariat avec Virgin Radio !

Fritz Kalkbrenner sera en live le 17/02 prochain à Nîmes, le 18/02 à Barcelone, le 23/02 à Strasbourg, le 24 février au Trianon à Paris pour lequel on vous fait gagner vos places, le 25/02 à Zurich, le 03/03 à Dresden, le 04/04 à Vienne, le 10/03 à Frankfurt, le 11/03 à Londres, le 17/03 à Berlin, le 18/03 à Cologne, le 24/03 à Hambourg, le 25/03 à Munich, le 31/03 à Amsterdam, le 06/04 à Kobenhavn, le 07/04 à Belval, le 27/04 à Maastricht et pour une série de date en festival cet été. Ne manquez pas les shows de Fritz Kalkbrenner, le génie de l’électro !