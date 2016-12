Friends, Simpsons... les meilleurs épisodes de Noël à binger sous la couette 

Chez VirginRadio.fr on s'occupe de tout, on vous a ainsi proposé une sélection des films incontournables à voir pendant les fêtes ainsi que la playlist la plus pop rock electro des chansons de Noël ! Mais si cela ne vous suffit pas, on a encore de la réserve... On vous propose donc de découvrir une sélection, non exhaustive, des meilleurs épisodes de séries centrés sur Noël. Avec au menu : Friends, Glee, les Simpsons , Newport Beach et bien d'autres séries culte encore. De quoi passer tout le week-end sous la couette à binger le meilleur des christmas specials !

Friends - Celui qui se déguisait ( épisode 10 saison 7)

Quand Ross souhaite introduire Hanouka à son fils et qu'il se déguise en "armadillo" plutôt qu'en père Noël cela donne un des épisodes les plus drôles de la série !

Glee - A Very Glee Christmas ( épisode 10 saison 2 )

Un épisode avec des chansons de Noël + une énième déclaration d'amour de Rachel à Finn = la recette parfaite d'un épisode réussi de Glee !

Newport Beach - The best chrismukkah ever (épisode 13 saison 1)

Les fans de The OC ( aka Newport Beach en français) le savent bien, la meilleure fête de l'année c'est Chrismukkah, une invention de Seth Cohen mêlant Noël et Hanouka !

Bojack Horseman - Christmas Special : Sabrina's Christmas Wish

Pour son épisode spécial de Noël, Bojack Horseman joue la mise en abîme en consacrant son épisode à un christmas special tourné par Bojack pour la série fictive Horsing Around.

Gilmore Girls - Santa Secret Stuff ( épisode 11 saison 7)

Le premier Noël de la famille Gilmore réunifiée ( Christopher, Lorelai et Rory) a lieu quelques semaines après le véritable Noël !

Les Simpsons (best of)

Les Simpsons toujours au top pour Noël, avec une visite de Katy Perry en prime.

Parks & Recreation

Quand même Ron Swanson ne peut résister à la magie de Noël !