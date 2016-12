A en croire Jennifer Aniston, l'inoubliable interprète de Rachel, Friends n'aurait plus aucun sens aujourd'hui. Pourtant, nombreux sont ceux qui découvrent la sitcom pour la première fois ou qui continuent à voir et revoir les épisodes. Malgré les déclarations de l'amoureuse de Ross, la série semble traverser les âges. Ses dialogues affûtés, ses situations rocambolesques et ses personnages attachants ont fait de Friends un sanctuaire télévisuel qui regorge de mille pépites cachées ! En effet, c'est en visionnant pour la 238 765e fois les aventures des amis les plus célèbres au monde que des fans ont découvert des doublures qui ne ressemblaient absolument pas aux actrices qu'elles étaient censées remplacer !

I must've seen every Friends episode a million times & never noticed the world's worst stand in for Monica: pic.twitter.com/HQ1MR2jYzU — Nick Pettigrew (@Nick_Pettigrew) 27 novembre 2016

En effet, à au moins deux reprises, Friends a échangé Jennifer Aniston et Courteney Cox par des jeunes femmes au physique complètement différent ! Dans la première vidéo, mise en ligne sur le compte Twitter de Nick Pettigrew, on voit Monica et Phoebe discuter au Central Perk. Lorsque la caméra fait un gros plan sur la seconde, la première disparaît comme par magie pour laisser sa place à sa doublure qui n'a rien à voir avec elle ! Idem pour Rachel dans l'épisode 15 de la saison 9 : alors qu'elle parle à Joey, elle est remplacée subrepticement par une jeune femme qui n'a aucune ressemblance avec elle ! Des gaffes qui rajoutent de l'intérêt à Friends qui s'est récemment retrouvé dans le classement des séries dont on peut se passer les épisodes en boucle !